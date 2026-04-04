El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura máxima llegue a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las rachas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes de los residentes y visitantes de Meaño. Esto es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más notable. Sin embargo, el ambiente se mantendrá tranquilo y sin sorpresas climáticas.

En resumen, el día de hoy en Meaño se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para aprovechar el inicio de la primavera y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.