El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales y de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y alcanzando un 77% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas. A lo largo del día, la humedad se estabilizará en torno al 60-70%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 12-24 km/h durante la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 21:04, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Marín disfrutará de un día agradable, con temperaturas suaves, cielos mayormente despejados y un viento moderado, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 4 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a los 15 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente estable con condiciones agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.