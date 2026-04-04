El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas a partir de la madrugada y durante la mañana. A medida que el día progresa, las nubes altas dominarán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 70% en la mañana, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, creará un ambiente más cómodo y menos bochornoso a medida que avanza la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 72% a última hora del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 44 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que el día se acerca a su fin, el viento cambiará a dirección oeste y noroeste, manteniendo una intensidad moderada.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 21:02, lo que significa que los habitantes de Lalín disfrutarán de un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo de hoy en Lalín se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.