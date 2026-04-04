El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante gran parte del día, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 05:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo, no se prevén condiciones incómodas para los habitantes y visitantes de la isla.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 4 y los 28 km/h. Durante la mañana, el viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que rondarán los 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y la exploración de la belleza natural de A Illa de Arousa.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la isla y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 11 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.