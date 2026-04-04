El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a lo largo de la madrugada. La humedad relativa comenzará en un 37%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé un ligero aumento hasta los 19 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de A Guarda disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, aunque sin afectar la claridad del cielo de manera significativa.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable ante el aumento de las temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 59% al final del día. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 21:04 horas.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48%, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en la tarde, antes de experimentar un leve aumento hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.