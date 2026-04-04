El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 12 y 13 grados.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un viento moderado que soplará desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día, especialmente cuando la temperatura se acerque a su máximo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando desde el noreste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, los habitantes de Gondomar pueden esperar un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad en las temperaturas hacen de este un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 52% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Hoy, 4 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.