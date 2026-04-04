El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo fresco al inicio, se tornará más agradable conforme se acerque la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Forcarei se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en comunidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura matutina comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo a 10 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.