El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura matutina comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo a 10 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y viento moderado hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas continuarán cubriendo el cielo, pero no se anticipan lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La brisa del suroeste persistirá, aunque con una intensidad menor, lo que contribuirá a una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del suroeste complementan un día ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

Hoy, 4 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.