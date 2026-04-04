El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, situándose en torno al 52%. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento cambiará gradualmente hacia el suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Cuntis.

El amanecer se producirá a las 08:11, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:03, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados .

Hoy, 4 de abril de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura matutina comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo a 10 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

Hoy, 4 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones climáticas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve descenso en las primeras horas del día, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 3:00 AM, cuando se registrarán 9 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.