El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se prevé que a las 10 de la mañana la temperatura alcance los 13 grados, y para el mediodía, se espera que suba a 17 grados. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a una velocidad de entre 10 y 12 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21 grados a las 4 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, lo que contribuirá a un ambiente agradable. Las condiciones de viento también se mantendrán estables, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h desde el suroeste, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo permanecerá nublado, aunque sin previsión de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que indica que no se esperan sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable por la noche. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave harán que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente fresco en las primeras horas y al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados .

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.