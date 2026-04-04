El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 9 km/h, lo que podría hacer que algunos se sientan un poco más fríos, especialmente en zonas abiertas.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa disminuirá a un 36%, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido. El viento cambiará de dirección, soplando desde el sur a una velocidad de 15 km/h, lo que podría aportar un ligero aumento en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 20:00 horas. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que permanezca seco, sin probabilidades de lluvia. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 47% hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será tan espectacular como en días despejados, aún permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo. A medida que caiga la noche, las temperaturas seguirán bajando, llegando a los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente seco y templado, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas más tempranas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se registrarán temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 62% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

Hoy, 4 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del sureste que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente durante la madrugada y al final de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.