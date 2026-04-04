El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría llegar hasta un 70% hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del viento, que soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando hasta 11 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la visibilidad sea buena, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la luz solar en ciertos momentos. El orto se producirá a las 08:12, y el ocaso está previsto para las 21:04, lo que brinda a los habitantes de Cangas una larga jornada de luz diurna.

La combinación de temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones a la montaña. Sin embargo, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta favorable, con temperaturas moderadas, un cielo mayormente nublado y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la buena visibilidad complementan un día que promete ser placentero para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 17 grados a las 12:00 horas.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 01:00, la temperatura se situará en 13 grados, y para las 02:00, descenderá a 12 grados. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su mínimo a las 05:00.

Hoy, 4 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente tranquilo en términos de condiciones climáticas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.