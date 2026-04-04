El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 28 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que contribuirá a un ambiente dinámico y fresco.

No se esperan precipitaciones en Cambados hoy, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 8:12 AM, y el ocaso se anticipa para las 9:04 PM, brindando una larga jornada de luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por la costa o actividades en los parques locales, donde la belleza natural de la región puede ser apreciada en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para explorar la belleza de la localidad y disfrutar de la llegada de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 11 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 4 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.