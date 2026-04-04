El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados .

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% a las 00:00 y subiendo hasta un 87% entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de un café en una terraza. La combinación de temperaturas suaves y cielos parcialmente despejados promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 4 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones climáticas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve descenso en las primeras horas del día, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 3:00 AM, cuando se registrarán 9 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.