El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 17 grados a las 12:00 horas.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, especialmente a partir de las 06:00 horas, y se mantendrá así durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% a las 00:00 horas y alcanzando un 70% en las horas más frescas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 59% hacia las 17:00 horas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, proporcionará un ambiente cómodo para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

El orto se producirá a las 08:12 horas y el ocaso a las 21:04 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Bueu, ya sea paseando por la playa, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de un día en familia al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría llegar hasta un 70% hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 01:00, la temperatura se situará en 13 grados, y para las 02:00, descenderá a 12 grados. A partir de las 03:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su mínimo a las 05:00.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.