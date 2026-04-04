El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y descendiendo a un 48% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la sensación térmica se volverá más agradable, aunque la humedad podría hacer que se sienta un poco más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h desde el oeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural o realizar actividades recreativas.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, pero no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 21:03 horas, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por temperaturas agradables, alta humedad y un cielo mayormente nublado, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de la mañana. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche.

Hoy, 4 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones climáticas que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , con un leve descenso en las primeras horas del día, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 3:00 AM, cuando se registrarán 9 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.