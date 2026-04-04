El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 52% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16 horas, con un valor estimado de 17 grados . Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad, que podría llegar hasta el 75% hacia el final de la tarde. A pesar de esto, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la brisa suave que soplará desde el este.

El viento, que se prevé que sople principalmente desde el noreste, tendrá una velocidad promedio de entre 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, y contribuirá a mantener un ambiente fresco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 12 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que esto afecte la comodidad de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baiona podrán disfrutar.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para pasear por la costa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 12 y 13 grados.

Hoy, 4 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.