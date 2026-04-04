El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del sureste que alcanzará velocidades de hasta 7 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 26 grados, lo que hará que sea un momento ideal para pasear por el campo o disfrutar de un café en alguna terraza. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán a unos 13 grados hacia el final del día.

El viento, que soplará principalmente del sureste, será moderado, con rachas que podrían alcanzar los 14 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico de la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que la sensación térmica sea muy placentera.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 21:02. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 67% hacia la noche, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En resumen, el día de hoy en As Neves se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza antes de que la primavera avance hacia su pleno esplendor.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 4 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará marcada por estas nubes, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de cielo poco nuboso, especialmente durante la madrugada y al final de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente estables, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 4 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.