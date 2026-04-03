El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 36% en las horas centrales del día. Esto indica que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 16 km/h. Estas condiciones pueden generar una ligera brisa que, aunque refrescante, no será suficiente para alterar la agradable temperatura del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que tanto la probabilidad de lluvia como la cantidad de precipitación prevista son nulas. Esto permitirá que los habitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute del entorno natural.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipa que generen ningún tipo de precipitación. El ocaso se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, especialmente durante las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.