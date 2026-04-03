El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque sus valores más altos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 38% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 24 km/h. Predominará el viento del noreste durante la mayor parte del día, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se sentirán especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.