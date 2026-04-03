El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en su punto máximo a las 17:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Durante las primeras horas, se presentarán nubes altas, pero a partir de las 01:00 horas, el cielo se tornará poco nuboso, manteniéndose así hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se espera un cielo despejado que se prolongará hasta las 19:00 horas, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el cielo volverá a mostrar nubes altas, especialmente a partir de las 20:00 horas.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 41% hacia las 08:00. A medida que la temperatura aumente, la humedad también irá en descenso, alcanzando un 25% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave y constante será un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el cielo despejado durante gran parte del día brindarán condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y realizar planes familiares o deportivos.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en toda su plenitud.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana, pero con un notable aumento del calor hacia el mediodía.

Hoy, 3 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.