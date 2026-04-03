El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 22 grados . Las horas más cálidas se prevén entre las 16:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, se tornará más seco conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, pero se irán suavizando a medida que el día progrese. Esta brisa ligera será refrescante y no debería causar inconvenientes para quienes planeen salir.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La puesta de sol está programada para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Vila de Cruces.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 7 grados, y durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 88% al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 84%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.