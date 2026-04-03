El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y períodos de poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance el día, se alternarán con cielos poco nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 22 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se sentirá más seco a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que variará entre 4 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del este y del sureste, con algunas ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Vigo.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 21:02, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, se espera un día agradable en Vigo, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un tiempo fresco y mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Cangas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana, pero con un notable aumento del calor hacia el mediodía.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 y 23 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.