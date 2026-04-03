El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, que comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura alcance los 15 grados, y por la tarde, se espera un ligero aumento, llegando a los 24 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 52% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avanza el día. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas en las primeras horas, aunque el viento será ligero en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y apacible. El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y nublado, se transformará en una tarde cálida y agradable.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo poco nuboso a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de períodos de poco nuboso y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de claridad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.