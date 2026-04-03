El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 22% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura descenderá nuevamente al caer la noche, alcanzando los 14°C hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento ligero será un complemento agradable para las temperaturas cálidas, haciendo que el día sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 21:02, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave promete un día espléndido en Tui, perfecto para disfrutar de la llegada de la primavera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando las mínimas se sitúan en torno a los 6 grados.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.