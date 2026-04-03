El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 29% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento del norte es típico de la región y ayudará a mantener las temperaturas agradables a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Tomiño o participar en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19°C hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 12°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 21:02, brindando un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Tomiño, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará mayormente despejado, especialmente entre las 9:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las condiciones sean óptimas para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.