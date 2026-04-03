El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 74% en las primeras horas y descendiendo a niveles más cómodos, alrededor del 39% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más tempranas, pero el calor se hará más evidente conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que rondarán entre 4 y 9 km/h, predominando direcciones del este y sureste. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25°C. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11°C hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo las horas de luz y calor.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente tranquilo, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en su punto máximo a las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.