El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 84%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante en la mayor parte del tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural de Silleda.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 18 km/h, pero sin causar incomodidad.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 65% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

El orto se producirá a las 08:11, brindando a los habitantes de Silleda la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se dará a las 21:01, cerrando un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, especialmente entre las 09:00 y las 16:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 88% al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 22 grados . Las horas más cálidas se prevén entre las 16:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.