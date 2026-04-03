El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille en varios momentos del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 21 grados, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y propicia para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados en las últimas horas del día.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 61% al final de la jornada. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 21:03, lo que proporcionará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta localidad costera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente tranquilo y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 9 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.