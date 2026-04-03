El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a primera hora y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la temperatura será alta, la sensación térmica se mantendrá confortable, permitiendo disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución en áreas abiertas, ya que el viento puede ser más fuerte en esos espacios.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Este es un día perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia el ocaso, que se producirá a las 21:02. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 6°C, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.