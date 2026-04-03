El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados, alcanzando los 10 grados a media mañana. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados al caer la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco durante el día, lo que contribuirá a la sensación de calor en las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Este viento fresco ayudará a moderar las temperaturas, haciendo que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 21:02, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Salceda de Caselas, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.