El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de bochorno, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se espera que alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento ligero. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son favorables para cualquier tipo de actividad al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.