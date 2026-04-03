El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes planeen salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Redondela pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 21:02. Este será un buen momento para disfrutar de una puesta de sol tranquila, con el cielo pintado de tonos cálidos.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, haciendo deporte o simplemente relajándose en un parque.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente tranquilo, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en su punto máximo a las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.