El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 3 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 25 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los parques locales.
En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo que se presenta.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 3 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.
Hoy, 3 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.
El día de hoy, 3 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en su punto máximo hacia las 17:00 horas.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril
- El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril
- El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»