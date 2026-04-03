El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 25 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los parques locales.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en su punto máximo hacia las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.