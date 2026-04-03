El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de períodos de poco nuboso y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de claridad.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% a las 7:00, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los períodos. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso será a las 21:03, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, hoy será un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para disfrutar de la primavera en Pontecesures.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, que comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.