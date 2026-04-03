El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 63% al final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte a una velocidad de 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del noroeste a una velocidad de hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, por la noche, la velocidad del viento disminuirá nuevamente, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

Los momentos más agradables del día se prevén entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo y el cielo estará mayormente despejado. Este será el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.