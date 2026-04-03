El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje en varias ocasiones, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 31% durante las horas más cálidas, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

El orto se producirá a las 08:12, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:02, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que permitirá disfrutar de la belleza primaveral de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente tranquilo, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.