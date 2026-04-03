El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en su punto máximo hacia las 17:00 horas.

El cielo presentará una variabilidad notable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a partir de las 07:00 horas. Esta tendencia de cielo despejado se mantendrá hasta la tarde, con intervalos de nubes altas que regresarán hacia la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en gran parte.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles altos durante la mañana, alcanzando hasta un 86% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 34% hacia el mediodía y aumentando ligeramente hacia la tarde.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 22 km/h hacia el mediodía. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en las horas más cálidas del día.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por la costa o realizando actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.