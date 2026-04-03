El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente tranquilo, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. El pico de calor se registrará entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a su máximo de 23 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 70% en la madrugada y disminuyendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad puede contribuir a una sensación de mayor confort durante las horas centrales del día, aunque por la mañana y al caer la noche, la sensación de frescura se mantendrá.

El viento soplará de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:13 y se pondrá a las 21:02, lo que permitirá disfrutar de una jornada con una buena cantidad de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un cielo estrellado.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar las horas centrales del día para disfrutar del buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.