El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 8:00 horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque entre 15 y 16 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de hasta un 23% en las horas de mayor temperatura. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y confortable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un momento ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará mayormente despejado, especialmente entre las 9:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las condiciones sean óptimas para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.