El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará mayormente despejado, especialmente entre las 9:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las condiciones sean óptimas para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y bajará hasta un 44% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, la brisa será suave y agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para los agricultores y aquellos que dependen de condiciones climáticas estables para sus actividades.

El amanecer se producirá a las 8:14 horas y el ocaso será a las 21:03 horas, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, O Rosal se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los parques locales o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el día de hoy promete ser una jornada agradable y soleada, perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un ligero descenso a medida que avanza el día. A media tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.