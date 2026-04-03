El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% al amanecer y disminuyendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21°C hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:02. La temperatura nocturna caerá a unos 14°C, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 y 23 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.