El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un ligero descenso a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que el sol se eleve, el cielo se despejará, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa. Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Hacia la noche, se espera un regreso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y hermoso.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 61% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para los residentes y visitantes de O Grove.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que se preparen para las ráfagas más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que asegura un día seco y soleado. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de las playas, paseos por el puerto o actividades en la naturaleza.

En resumen, O Grove disfrutará de un día primaveral con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento fresco del norte, ideal para disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá hasta un 49% hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 9 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.