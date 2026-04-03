El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas, y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 46% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avance la jornada. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Nigrán que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un buen día para salir y aprovechar el entorno natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando las mínimas se sitúan en torno a los 6 grados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y períodos de poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance el día, se alternarán con cielos poco nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.