El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 y 23 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, el cielo presentará una mezcla de condiciones. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, que darán paso a un cielo mayormente poco nuboso a lo largo de la mañana y la tarde. A partir de las 20:00, se anticipa un regreso a nubes altas, pero sin indicios de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% hacia las 17:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, disminuyendo a 4 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la velocidad del viento hacia la noche, alcanzando hasta 11 km/h. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del buen tiempo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango cómodo, permitiendo disfrutar de la velada sin preocupaciones por el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Hoy, 3 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a periodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y períodos de poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance el día, se alternarán con cielos poco nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.