El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan lluvias. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que la luz solar se filtre y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 16°C hacia la noche.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 6:00, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 46% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h desde el noreste. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Hacia la noche, el viento disminuirá, con velocidades que rondarán los 7 km/h.

No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes de Moraña podrán disfrutar de un día mayormente soleado y agradable. La ausencia de precipitaciones y el predominio de cielos poco nubosos hacen de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo poco nuboso a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.