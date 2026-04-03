El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que la temperatura aumente, la humedad también bajará, alcanzando un 21% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la combinación de temperatura y humedad permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y del norte, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes que rodean esta hermosa localidad gallega.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:02 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. En resumen, Mondariz vivirá un día primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco que promete ser muy agradable.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.

Hoy, 3 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente tranquilo, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.