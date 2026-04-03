El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana, pero con un notable aumento del calor hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 30% durante las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor matutino podría ser notable, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cálida en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes de Moaña pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que el sol se ponga a las 21:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo se mantenga despejado o con algunas nubes altas. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente tranquilo y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Cangas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y períodos de poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance el día, se alternarán con cielos poco nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.