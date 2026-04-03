El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa una mezcla de nubes altas y periodos de cielo poco nuboso. Durante la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a partir de la tarde, se espera que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé un cielo mayormente despejado. Las condiciones de visibilidad serán buenas, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 22% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias, y se espera que contribuya a un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos suaves, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y las actividades al exterior.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.