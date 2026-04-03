El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea incómoda. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Meaño pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, permitirá que el sol brille con más fuerza, creando un ambiente cálido y agradable para disfrutar del ocaso, que se espera para las 21:03 horas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades primaverales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille en varios momentos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.